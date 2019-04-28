دبلوماسي سابق: "الحزام والطريق" نوع جديد من العولمة يضرب "الرأسمالية"

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية الأسبق، إن التنمية والتعاون الدولي القائم على الشراكة، أهم عنوان لقمة "الحزام والطريق" في الصين.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن المنتدى الأول من مبادرة الحزام والطريق تحدث عن أهدافها وأهمية عودتها، مشيرا إلى أنها عولمة جديدة تخدم الصالح الاقتصادي للجميع، على عكس العولمة الرأسمالية الجائرة التي تحقق مصالح دول معدودة، على حساب غيرها.

وأشار إلى أن المنتدى الثاني من مبادرة الحزام والطريق، هو منتدى "جني ثمار، وأهداف مشتركة، ومكاسب تجارية".