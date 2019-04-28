دبلوماسي سابق: "الحزام والطريق" نوع جديد من العولمة يضرب "الرأسمالية"

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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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دبلوماسي سابق: 6 تريليون دولار قيمة اتفاقيات بين 150 دولة ضمن "الحزام والطريق"

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