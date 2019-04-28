بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ في البرقية: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة، بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجيا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، ممثلين دائما للقيم السامية التي جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء، وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم راشد، برقيته: "خالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة رسالتكم في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".