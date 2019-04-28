قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مساء اليوم، إن العلاوة والحد الأدنى للأجور ستتبعها قرارات أخرى مهمة للعمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن عيد العمال 2019 سيكون له طابعًا خاصًا، ويزينه تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية العيد، تقديرًا منه لعمال مصر على مر الزمان، مؤكدًا أن "عمال مصر هم الذراع القوية للتنمية، وتكريمهم سيكون بهدية رئاسية".

وتابع أن الرئيس السيسي أصدر عدة قرارات في مارس الماضي تصب في مصلحة العمال مثل العلاوة والحد الأدنى للأجور، وهي هدية منه لعماله، حيث يطالب العمال ببذل مزيدًا من الجهد للارتقاء بمصر.