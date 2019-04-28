انتهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من تنظيم قافلة طبية بوحدة المنتزه الريفية لطب الأسرة بمنطقة المنتزه على مدار يومين، وذلك لتقديم الكشف والعلاج المجاني.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 11عيادة طبية متنقلة في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، حيث قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ 1435 مريضًا من أهالي المنطقة.

وأضاف "عثمان"، أنه تم بالفافلة إجراء نحو 359 تحليلا طبيًا و 42 أشعة بالموجات فوق الصوتية و14 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه، تابع الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم اكتشاف 8 حالات سكر و5 حالات ارتفاع في ضغط الدم، وتم تحويلها للعيادات الطبية لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.

وأشار "ماهر"، إلى أنه تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ923 من أهالي المنطقة على مدار اليومين، وتخصيص شباك تذاكر وصيدلية خاصة لخدمة المرضى من كبار السن.

جاء ذلك بمشاركة 12 طبيبا و13 ممرضة و10 صيادلة و4 فنيين معمل و5 مدخلي بيانات و9 إداريين و6 سائقين و8 من أفراد الأمن والعمال.