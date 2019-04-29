قال الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني، إن جميع مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق في كل الاتجاهات والتنسيق على أكمل وجه لكي يخرج مطار القاهرة على أكمل وجه.

وأضاف حفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن هناك تنسيقات على أكمل وجه بين مصر للطيران برعاية رسمية وشركة المطارات وتجهيزات الوصول وتوفير ما سيحتاجه جميع الضيوف خلال الترانزيت من خدمة مميزة ونقل مباريات وتعليقات.

وتابع أن صالة 4 ستكون خاصة بالوفود والفرق، "بقيت الصالات هتخدم على صالة 4"، للتسهيل وتقديم خدمة خاصة للوفود، مشيرا إلى أن الخدمة ستكون مميزة للغاية وسيطلق اسم "صالة الأمم الأفريقية" على الصالة طوال البطولة.

واستطرد أن السياح القادمين إلى مصر في مجموعات سيتم استقبالهم وتوجيههم إلى صالة 4 وإخراجهم بكل الستهيلات الكاملة، مشيرا إلى أن السياح الفرادى سيتم استقبالهم في الصالات العادية وتسهيل الأمور لهم.

وأوضح أن شركة مصر للطيران وشركاتها التابعة ستقدم تسهيلات بأسعار أفضل من أي منافس أفريقي آخر.