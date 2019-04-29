قال اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، إن المصريين مسيحيين ومسلمين لازالوا يضربون أروع الأمثلة في الوحدة، الأمر الذي جعل أعداء الوطن يبحثون عن حيل أخرى بعيدا عن التفكك الوطني.

وأكد المحافظ على أن هذه المحبة التي تربط قيادات رجالات الأزهر الشريف والأوقاف برجال الكنيسة ورموز الدين المسيحي الذين حرصوا على الحضور كاملا لتقديم المعايدات داخل دور العبادة.

وقال المحافظ: "ربنا يحمي مصرنا ورئيسنا القائد الهمام بحق جاه النبي"، لافتا إلى أن مصر زاخرة بالمشروعات القومية والاستراتيجية والتي شهدت الإسماعيلية جزءا كبيرا منها.

ووجه المحافظ الدعوة بضرورة الحفاظ على اللقاءات المستمرة بين الكنيسة وقيادات الدين الإسلامي، خاصة وأن شهر رمضان أصبح على الأبواب وهو شهر تجمع الأحبة.

ورحب الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية بالمحافظ، مؤكدا دعم أواصر المحبة بين جموع الشعب المصري معضدا على دورالرئيس السيسي في احتضان جميع طوائف المصريين.

وأشار الأنبا ماكاريوس توفيق مطران الكنيسة الكاثولوكية، إلى سعادته المستمرة بملحمة التواصل والحب والعطاء الذي يشهدها الشعب المصري الملتحم على مر العصور، مؤكدا أن هذا التلاحم يأتي في إطار مكونات الشخصية المصرية التي لن يهزمها أي مؤامرات مهما كانت.

وأضاف القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية أن المصريين يحتفلون بجميع الأعياد معا لا فرق بين عيد مسلم وقبطي جميعها شعائر واحدة يتم الاحتفاظ بها متوجها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها.