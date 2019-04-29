قال الخبير القانوني الفلسطيني زكريا مبارك حسن شقيق الشاب الفلسطيني، الدكتور زكي مبارك الذي كان معتقلا في السجون التركية، إن السلطات في أنقرة أبلغت سفير بلاده بالعثور على شقيقه منتحرا في زنزانته رغم عدم قيامها بتشريح جثته بعد لبيان سبب الوفاة الحقيقي، متهما سلطات النظام التركي بتصفيته جسديا لكي لا تظهر براءته في قضية استغلها نظام العدالة والتنمية سياسيا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقال زكريا لـ"الوطن"، إن السلطات قتلت شقيقه حتى لا تظهر براءته، في الاتهامات الموجهة إليه بالعمل لصالح القيادي الفلسطيني محمد دحلان، حيث اتهم أخيه بتورطه في قضية تجسس لصالح دولة عربية، مؤكدا أن شقيقة كان يهاجم دحلان على صفحته بـ"فيس بوك" ولم يكن له علاقة به بل كان من منتقديه.

وقال زكريا مبارك خلال مقطع مصور نشره على صفحته في "فيس بوك"، إن شقيقه لم ينتحر، بل قتل على أيدي السلطات التركية حتى لا تظهر براءته، معتبرا أن هناك شخصيات فلسطينية في تركيا متواطئة في قتله وادعاء انتحاره، داعيا السفير الفلسطيني هناك للتدخل لإنقاذ المتهم الآخر بالقضية من مصير مماثل.

وخلال الأيام الماضية، زعمت وسائل الإعلام في تركيا، أن الشابين المعتقلين كانا يريدان أن يكشفا هيكلية تنظيم الإخوان في تركيا، وسط اتهامات مرسلة بالتحقيق في مزاعم حول علاقاتهما بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وغيرها من القضايا المثيرة للجدل في تركيا، ما جعل الخبر محل سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.