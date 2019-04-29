 4 مؤشرات تنبئ بنجاح مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم

تُجيد التلون في أدوارها الفنية كافة، فهي المُمثلة والمطربة وصاحبة الاستعراضات التي تخاطب أعمالها الجمهور بمختلف فئاته العمرية، لاسيما فئة الأطفال التي أصبحت الوجه الفني المُحبب إليهم، وهو ما أهل دنيا سمير غانم للمشاركة في مراسم توقيع وإطلاق برنامج توعية الأطفال بالحفاظ علي المياه والصحة والتغذية السليمة، بحكم منصبها كسفيرة نوايا حسنة بـ"يونسيف مصر".

"دنيا" تعود لسباق الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، وذلك بعد تغيبها عن دراما رمضان الماضي رغبة منها في أخذ قسط من الراحة بعد عناء المجهود الذي بذلته طيلة الأعوام الأخيرة، وترصد "الوطن" 4 مؤشرات تنبئ بنجاح تجربة دنيا الجديدة، التي تتعاون خلالها مع المخرج خالد الحلفاوي.

3 قصص منفصلة

اختارت دنيا العودة للدراما التليفزيونية من بوابة القصص المنفصلة، بحيث تقدم 3 قصص بواقع قصة كل 10 حلقات، منعا لعدم تسرب شعور الملل إلى المشاهدين، خاصة أن أغلب المسلسلات العادية باتت محل شكوى من الجمهور، نظراً لحالة المطل والتطويل التي تُغلب علي أحداثها.

عودة "لهفة"

تُعيد النجمة الشابة شخصية "لهفة" في مسلسلها، وهي التي قدمتها في مسلسل بالاسم نفسه قبل 4 أعوام، وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، بعد أن رسمت للشخصية أداء وطريقة حديث مُعينة اتسمت بالكوميديا.

الدعاية المبتكرة

طرحت الجهة المنتجة الإعلان الدعائي للمسلسل، الذي حظى بإشادة كثيرين لفكرته المبتكرة، حيث عرفت دنيا مسلسلها بطريقة غير اعتيادية، وأظهرت ملامح الشخصيات الثلاث التي تجسدهم دون حرق الأحداث.

ضيوف الشرف

تحرص دنيا في أعمالها التليفزيونية علي وجود عدد من ضيوف الشرف المُحببين للجمهور، وفي مسلسلها الجديد نشاهد عددا منهم، أبرزهم صلاح عبدالله، أحمد رزق ومحمد شاهين.