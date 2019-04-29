قال بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن المصري القديم كان يحتفل بعيد "شم النسيم" عبر ارتداء ملابس جديدة من الكتان، كما أنه لجأ لتمليح السمك للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، بينما فكرة "الرنجة" عرفها المصريين بعد ذلك.

وأضاف "الشماع"، خلال حواره على شاشة "الأولى" الفضائية، في برنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية ريهام الديب، أن "المصري القديم قسم السنة لأربع فصول منهم فصل "الشيمو" التي تعني فصل الربيع، وكان المصري القديم يحتفل بمطلع كل فصل من فصول السنة سواء الشتاء أو الخريف أو الصيف أو الربيع".

وناشد عالم المصريات، وزارة التربية والتعليم بتعليم الطلاب أصل الكلمات المصرية المنطلقة من التاريخ المصري القديم، مثل أصل كلمة "شم النسيم" وخلافه.