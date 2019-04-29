صلاح عبدالله يُحيى ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف بصورة ودعاء

حرص الفنان صلاح عبد الله، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، ونشر صورة تجمعهما سويا عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عبدالله على الصورة: "نور الشريف في ذكرى يوم مولده أسألكم الفاتحة والدعاء".

نور الشريف، أحد أبرز أهم الفنانين في تاريخ السينما والدراما بمصر والوطن العربي، برع كثيرا في أدائه العديد من الشخصيات الصعبة، فهو الصحفي المشاغب الذي يبحث عن كشف إحدى الجرائم في فيلم "ضربة شمس"، والعامل الكادح في الحياة ومعاناتها خلال فيلم "سواق الأوتوبيس"، والثري الطامح في أن يكون له ابن يرثه من بعده، لكن الأقدار لا تهبه له في "جري الوحوش"، وجسد غيرها العديد من الأدوار.. كما اهتم بالإخراج وأنتج عددا من الأفلام السينمائية، وساند الكثير من المخرجين الجدد في بداياتهم.

يُشارك حاليا الفنان صلاح عبدالله، في "مسلسل قيد عائلي"، والتي تدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.