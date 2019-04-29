نهج جديد لتنفيذ العمليات الإرهابية، يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي، لتهديد أوروبا، في محاولات لمواجهة الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا، يسمى "خلايا التماسيح"، حيث تلقت أجهزة المخابرات البريطانية معلومات بشأن المخططات الداعشية، وهو نهج أقرب إلى عمليات "الذئاب المنفردة".

وتلقت أجهزة الاستخبارات معلومات بشأن مخططات لتنظيم "داعش"، بهدف تنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يعرف باسم "خلايا التماسيح"، حسب "صنداي تايمز".

وترصد "الوطن" 7 معلومات عن "خلايا التماسيح"، الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها داعش، حسبما ذكرت "صنداي تايمز" فيما يلي:

- هو نهج جديد لتنفيذ العمليات الإرهابية في العالم.

- هي خلايا بها عناصر نائمة، تتبع داعش وتنفذ أوامره.

- منفذ هجوم سريلانكا منتمي إليها، وعمل بناء على أوامر تلقاها من إرهابيين بريطانيين متواجدين في سوريا، بمن فيهم الداعشي المعروف باسم "جون".

- نشأت لمحاولة مواجهة الخسائر التي تعرض لها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

- يعتمدون بشكل كبير على المنتسبين المتواجدين في خلايا منتشرة في دول العالم.

- هم فرق مكونة من مجموعة أفراد هدفهم استهداف أعداء داعش واغتيالهم.

- تتواصل داعش معهم لإبلاغهم بالأهداف المقصودة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.