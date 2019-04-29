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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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"الصحة" تفتتح أول عيادة حكومية لـ"مواجهة الانتحار": الكشف ببلاش

"الصحة" تفتتح أول عيادة حكومية لـ"مواجهة الانتحار": الكشف ببلاش

انطلاق المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي" بجامعة مصر  

انطلاق المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي" بجامعة مصر  

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الاثنين 29-4-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الاثنين 29-4-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الاثنين 29- 4- 2019 في مصر

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