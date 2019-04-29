أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضافت الخارجية، أن المملكة تتطلع إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق يسودها الاحترام المتبادل.