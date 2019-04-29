انطلاق المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي" بجامعة مصر  

انطلق، اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الأول لتكنولوجيا المعلومات بعنوان "الذكاء الاصطناعي"، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كل من الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر، والدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عصام داود أمين جمعية كليات الحاسبات والمعلومات، والدكتور هاني حرب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر، وعدد من عمداء وأساتدة الحاسبات والمعلومات في مصر والوطن العربي.

وقال الدكتور هاني حرب عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن المؤتمر سيناقش 40 بحثا علميا خلال 6 جلسات على مدار اليومين، مشيرا إلى حضور ممثل شركة "ميكروسوفت" الشرق الأوسط وممثل مؤسسة "بيرسون" العالمية وعدد من المحاضرين الأجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش مراجعة اللوائح الدراسية وهل الـ5 سنوات للتجديد مناسبة وهل ممكن للمقررات الاختيارية أن تغني عن طول مدة المراجعة، وكذلك دراسة إنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات.