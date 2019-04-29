أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الاثنين، عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية، والقاهرة ـ المنصورة، والقاهرة ـ الإسماعيلية) والعكس.

وأوضح رئيس الهيئة ان التعديلات تشمل:

- قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة / المنصورة" الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00 - قيام قطار 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10

- قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00

- قيام قطار 959 سياحي القاهرة / الإسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45

- قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00

- قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00

يترتب على ذلك:

- قيام قطار 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10

- قيام قطار 21 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20

- قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية من بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 ليصل الاسكندرية الساعة 22.10 بدلاً من الساعة 22.25

- قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من إيتاي البارود الساعة 19.55 بدلاً من الساعة 20:10 ليصل القاهرة الساعة 22.05 بدلاً من الساعة 22:20

وأكد رئيس الهيئة أن تعديل المواعيد خلال شهر رمضان المعظم يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٦ مايو المقبل، على أن يستمر العمل بمواعيد شهر رمضان حتى يوم ٣ يونيه.