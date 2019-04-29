تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة بدائرة القسم من ضبط ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وسبق اتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من القضايا، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية والأكسسوارات- جهاز تابلت"، وجميعها مجهولة المصدر"- 2 عتلة حديدية).

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة القطامية وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهم وراء ارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهم ضبط جزء من متحصلات نشاطهم الإجرامي لدى اثنين من عملائهم سيئ النية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأقر إثنين من المجني عليهم بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالواقعة.