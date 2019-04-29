عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة"، بحضور المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البروفيسور "ريمي لومبو"، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل ومستمرة حتى 14 مايو 2019.

وناقشت الندوة تأثير أهداف التنمية المستدامة على حياة المرأة الأفريقية، والتحديات التي تواجها لتحقيق هذه الأهداف، كما عرضت الندوة مجموعة من النماذج النسائية الناجحة في أفريقيا، وعرض فيديو عن الدور المؤثر للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك فيها إلى جانب المقرر الخاص؛ كل من هاجر منصف مدير وحدة الشؤون الأفريقية بمؤسسة ماعت، وأية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، وإيستر نامبوكا المدير التنفيذي منتدى جالس الدولي بأوغندا.

وخلال الندوة، وجه المقرر الخاص الشكر للرئيس السيسي على اجتماعه معه ومع اللجنة، الذي تطرق لتحسين أوضاع المرأة المصرية، وأوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان، وعرض بعض النماذج الناجحة للمرأة الأفريقية ودورها في التنمية وتعزيزها لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما أوصي المقرر الخاص المنظمات المشاركة في الندوة، وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية "مصر"، ووكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب "دولية"، ومنتدى جالس الدولي "أوغندا" والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي "أوغندا"، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية "مصر"، بضرورة تبني إنشاء تحالف لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان في أفريقيا.