أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم"، اليوم الاثنين، قفزة مضاعفة في صافي أرباحها للعام 2018 مع زيادة حجم وسعر الغاز المصدر إلى أوروبا مقارنة مع العام السابق، وارتفع صافي أرباح المجموعة التي تسيطر عليها الدولة في العام الماضي إلى 1456 مليار روبل (22.5 مليار دولار) مقارنة مع 714 مليار روبل في عام 2017، طبقا لبيان حول الأرباح.

وازدادت المبيعات إلى أوروبا وتركيا، أكثر مناطق الشركة ربحية، بأكثر من 3% لتصل إلى 201 مليار متر مكعب العام الماضي رغم التوتر الجيوسياسي ومطالب الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر الإمداد، وازدادت حصة جازبروم في السوق الأوروبية في السنوات الأخيرة وبلغت نحو ثلث إجمالي الاستهلاك، كما ارتفعت صادرات الشركة إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة بنسبة 8.9 في المئة بينما زادت المبيعات المحلية بنسبة 4.3 في المئة.