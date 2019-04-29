"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية وترغب في الاستمتاع بعطلة شم النسيم في أماكن غير تقليدية، إليك التفاصيل:

عرض مسرحية "الحب المحرر"، على مسرح الأنبا رويس، الساعة 7:30 مساء، وأسعار التذاكر 40، 60، 75 جنيها.

عروض التنورة المصرية بوكالة الغوري الاثنين والأربعاء والسبت من كل أسبوع، 7:30 مساء، سعر التذكرة 5 جنيهات.

حفل محمد عدوية ومحمود العسليي في نادي وادي دجلة، بمناسبة عيد الربيع.

حفل سعد الصغير، في منتج بيوت باي، احتفلال بشم النسيم.

ولمعرفة أماكن مفتوحة وغير تقليدية لقضاء شم النسيم، اضغط هنــــــــا.