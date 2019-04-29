لقي طالب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم بسوهاج، جرى انتشال الجثة بمعرفة أهالي القرية ونقلها للمستشفى المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامي مأمور مركز أخميم، بورود بلاغ بغرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد إبراهيم صقر معاون مباحث المركز، وتبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالي كما تبين أن المجني عليه يدعى "أبانوب سامي"، 18 عاما طالب، ويقيم بمدينة ناصر في محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.