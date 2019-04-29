شهدت احتفالات شم النسيم وعيد الربيع بالقناطر الخيرية، انتشار الفرق الطبية للكشف على المواطنين ضمن حملة "100 مليون صحة" للكشف عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية خلال تواجد المحتفلين بشم النسيم داخل الحدائق والمتنزهات.

وقالت الدكتورة ألفت عبد العزيز مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، إنه جرى توفير عيادة متنقلة ضمن خطة تأمين احتفالات شم النسيم بحدائق القناطر ومنها حديقة عفلة، مشيرة إلى استمرار فعاليات الحملة الرئاسية للكشف عن فيروس سي.

وأوضحت الدكتورة أحلام صدقي مديرعام الإدارة الصحية بالقناطر، أنه جرى تشكيل 5 فرق طبية متكاملة للتجول بالعيادات المتنقلة بالمدينة والحدائق والمتنزهات للتعامل مع أي حالات طارئة وتم الكشف والعلاج خلال الاحتفالات.