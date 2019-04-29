لقي شابان مصرعهما، اليوم، غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، خلال احتفالات شم النسيم، وجرى نقل جثة الأول إلى مشرحة المستشفى المركزي بإيتاي البارود، فيما يكثف رجال الإتقاذ النهري، جهودهم للعثور على جثة الثاني.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بغرق "فرج أمين جرجس" 24 سنة، ومقيم بقرية الضهرية، أثناء استحمامه بفرع النيل بمنطقة القنيشة بقرية الضهرية، وجرى انتشال جثة الأول ونقلها لمشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت، بغرق "صلاح أشرف عوض" 18 سنة، مقيم بقرية محلة بشر، فى أثناء استحمامه بمجرى النيل، ويكثف رجال الإنقاذ النهري البحث عن الجثة.