كشف الفنان حسن الرداد عن احتمالية غنائه تتر مسلسله الجديد "الزوجة 18"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال الرداد لـ "الوطن"، إنه معتاد على الغناء في أفلامه، لطبيعة أحداثها الكوميدية التي تتحمل ذلك، مضيفاً: "لست مطرباً وصوتي مش حلو ولكن بعرف أغني، وذلك على غرار غناء الأساتذة عادل إمام وأحمد زكي في أفلامهم".

وأوضح أن جزئية غناءه لتتر مسلسله الجديد ستتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة "الزوجة 18" ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوي خطاب، محمود البزاوي، هيدي كرم، نور الكاديكي، من إخراج مصطفي فكري.