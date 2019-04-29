تُصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، غدا الثلاثاء، حكمها على رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ونجله وعبدالرحمن سعودي وآخرين في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في الفترة من 2015 وحتى سبتمبر 2017، تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويُعد الإرهاب من أحد وسائلها، وإمداد تلك الجماعة بالأموال، وحيازة مطبوعات من شأنها الترويج لأغراض الجماعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أنه بتفتيش منزل حسن مالك، تم العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت أجهزة التحقيق على مطبوعات تتضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.