عاجل| التحالف العربي: الحوثيون يواصلون تفجير منازل المدنيين

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني، حيث أصبحت تمارس سياسة تفجير منازل المدنيين.

جاء ذلك، فى المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، وتنقله قناة "إكسترا نيوز".