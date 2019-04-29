شهد الاحتفال بشم النسيم، 6 حوادث غرق منفصلة في محافظة الدقهلية، اليوم، وذلك بغرق طفل في ترعة منشأة عبد الرحمن بدكرنس، وتمكن الأهالي من إنقاد توأمه، بينما غرق طفل آخر في قرية "المعصرة" مركز بلقاس، بالإضافة إلى 4 شباب في ترعة "البوهية"، وآخر في ترعة المنصورية بالمنصورة وثالث في ترعة البحر الصغير أمام قرية "دموه"، ورابع في "ميت عنتر" مركز طلخا، وذلك أثناء الاستحمام.

ففي مركز دكرنس تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الطفل "أحمد محد علي عبد المنعم"، 8 سنوات من "عزبة ناشد"، بينما تمكن الأهالي من انتشال توأمه قبل أن يغرق.

وغرق الطفل أحمد ياسر المصري، 11 عاما، في ترعة "المعصرة" مركز بلقاس، أمام مقابر القرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وفي قرية " قرقيرة " مركز السنبلاوين، تمكن الأهالي من انتشال جثة زياد مصطفى إسماعيل الخطيب، 17 عاما، بعد نزوله في ترعة " البوهية" للاستحمام احتفالا بشم النسيم .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "محمد السيد أمين محمد"، 18 عاما، من أبنوب بمحافظة أسيوط، بعد غرقه في ترعة البحر الصغير أمام مقابر جديلة بالمنصورة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وفي قرية "ميت عنتر" مركز طلخا انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة "سعد محمد محمود"، 21 عاما، مقيم بقرية ميت عنتر، من أمام مرفق مياه القرية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي .

وانتشل أهالي قرية دموه مركز دكرنس جثة "مصطفى رضا محمد عبده"، 15 عاما، من البحر الصغير، أمام القرية، وتسلم ذويه الجثة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج تصاريح الدفن.