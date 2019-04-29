ذكر مكتب الأمن في "ولاية أمهار" الإثيوبية، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب آخرون، أثر اندلاع القتال بين المواطنيين في بلدة "متيكيل" في ولاية بينشاجول جوموز.

ووفقًا للعقيد ألبيل أماري، نائب رئيس مكتب الأمن في ولاية أمهار، قتل حوالي 10 أشخاص خلال 3 أيام من الاشتباكات التي حصلت في أماكن مختلفة من منطقة ميتيكيل بولاية بنشانجول جوموز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

واندلعت الاشتباكات خلال عطلة عيد الفصح الإثيوبية في أعقاب مشادات خاصة بين سائق شاحنة وعميل بسبب أسعار التذاكر، ما توسع إلى مشكلة عرقية، ووفقًا للعقيد ألبل تم حرق حوالي 20 منزلاً.

وأضاف العقيد: "بسبب الجهود التي بذلتها ولايتي أمهارا وبينشاجول جووز وتدخل قوات الأمن الفيدرالية، تم احتواء الاشتباكات قبل أن يؤدي إلى مزيد من الضرر، موضحا أن الاشتباكات حاليا تحت السيطرة وأن المحادثات جرت بين رئيسي ولايتيين حول المزيد من الإجراءات للحفاظ على السلام والأمن".