أدان مرصد الأزهر، لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الثلاثاء، واستهدف كنيسة في شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مرصد الأزهر، إن هجوم اليوم على كنيسة في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو، يعد أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات إرهابية متكررة، لافتًا إلى ما تشهده دور العبادة خلال الآونة الأخيرة من سلسلة هجمات إرهابية متفرقة في ربوع العالم، حيث استهدفت عدة كنائس في سريلانكا، وكنيس يهودي شرق كاليفورنيا، ومن قبلهم استهداف مسجديْن في نيوزيلندا.

وأكد المرصد في بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ما ذكره الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في كلمة ألقاها خلال زيارته للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الفصح، حيث قال شيخ الأزهر إن "الأديان بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدًا مبررًا للقتل والإرهاب"، وأن الإنسانية تواجه مخططًا لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات.

وأعرب المرصد عن مواساته وعزائه لأهالي الضحايا من الأخوة المسيحيين، سائلًا المولى عز وجل أن يأذن بزوال ليل الإرهاب الأسود وبزوغ فجر السلام على ربوع العالم أجمع.