أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه نظرا للأعياد والإجازات الرسمية خلال هذه الفترة، تقرر السماح لممولي ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم اقرارتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن عام 2018، وكذلك مسجلين ضريبة القيمة المضافة بتقديم اقراراتهم الضريبية الشهرية عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 بتاريخ 30 أبريل حتي يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد أقصى غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

وأضاف في بيان، اليوم، إن تلك الإجراءات للتيسير على الممولين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.