قال الفنان علي الحجار، إنه تزوج خمس مرات، وآخرهم من "حبيبته" الفنانة هدى، مضيفًا أنه لا يتمنى لشخص ولو كان عدوًا له أن يتزوج أكثر من مرة.

ورأى الحجار في أول ظهور تليفزيوني له بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ65، خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده على قناة CBC، أن الحب هو أن يفهم الطرفان بعضهما البعض بسرعة جدًا دون أي كلام، مشددًا على أنه ليس نادمًا على زيجاته الكثيرة، لأنها كانت سببًا في أن يأتي أولاده إلى الحياة.

وتابع الفنان أن لديه 7 أبناء وهم 4 أولاد و3 بنات، مشيرًا إلى أن إحدى بناته تريد أن تغني، وهو يرى أن صوتها جميلًا، ولكنها لن تكون مثل أصالة أو أنغام مثلًا.

وأضاف أن دموعه دائمًا تسبقه حتى أن أولاده يقولون له "يا بابا الناس هيفتكروا ده ضعف"، متابعًا أنه لا يوجد مطرب الآن في العالم العربي يقدم حفلتين في الشهر مثله، وذلك لأن الغناء بالنسبة له "أحسن من أمي وأبويا".

وكشف الحجار أن رجوعه عن شرب الخمور كان بسبب موقف وقع مع والده، حين سأله عن سبب عدم صلاته فقال له إنه يشرب، وبعدها توفي والده، وحين عاد الحجار بعدها من عزاء أبيه وجد جميع صوره هو وأشقائه مع والده غير موجودة على الحائط كما كانت ما عدا صورة له، وحين سأل والدته عن الأمر قالت إن والده جمعها ماعدا صورته، ليبحث عن رسالة والده من هذا الأمر وربط بينها وبين مسأله شربه وعدم الصلاة، ليتخذ قرارًا بالإقلاع عن الخمور تمامًا.

وأكد علي الحجار أنه أحب كريمة مختار من صوتها في الاذاعة وأحب سعاد حسني وشمس البارودي وزيزي البدراوي من صغره، موضحًا أنه لم يشعر بأن الجمهور يحبه إلا بعد أن توقف عن شرب الكحوليات وبدأ يصلي من جديد وقبلها كان يشعر أن الجمهور لا يتقبله.