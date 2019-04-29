ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، اليوم الإثنين، للمرة الثاني منذ خمس سنوات في فيديو نشره وكالة تابعة لـ"داعش" عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".

وبلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، ظهر البغدادي للمرة الثانية منذ عام 2014 في فيديو حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وقال إن التنظيم نفذ 92 عملية في 8 بلدان انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا.

وأضاف أن التنظيم الآن في معركة استنزاف.

وليس واضحاً تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر، وفق ما ذكر "العربية".