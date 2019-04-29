شهدت مدينة رأس البر، اليوم، إقبالا كثيفا من قبل الزائرين، بمناسبة احتفالات شم النسيم، وأقامت الوحدة المحلية للمدينة مهرجان شم النسيم على شاطئ البحر، والذي اشتمل على فقرات فنية وغنائية وفرقة مزمار ومسابقات تلوين البيض.