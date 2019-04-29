استنكر الإعلامي أسامة كمال، التسعيرة الخاصة بتذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنظمها مصر في شهر يونيو المقبل.

وكتب "كمال"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أتعجب من أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية وكأن الجماهير على الباب بعشرات الآلاف لمشاهدة مباريات مصر ليست طرفا فيها".

أتعجب لأسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية وكأن الجماهير على الباب بعشرات الآلاف لمشاهدة مباريات مصر ليست طرفا فيها — Ossama Kamal (@ossamakamal) April 29, 2019

وأضاف: "حتى مباريات مصر 200 جنيه للدرجة الثالثة رقم ضخم جدا، أرجو من المسؤولين مراجعة أسعار التذاكر".

حتى مباريات مصر ٢٠٠ جنيه للدرجة الثالثة رقم ضخم جدا. ارجو من المسؤولين مراجعة أسعار التذاكر.. مصر أنفقت الكثير على البطولة فلا تحركوا المصريين من مشاهدتها في الملعب. هذه ابسط هدية تقدم للمواطن — Ossama Kamal (@ossamakamal) April 29, 2019

وتابع: "مصر أنفقت الكثير على البطولة فلا تحرموا المصريين من مشاهدتها في الملعب، هذه أبسط هدية تقدم للمواطن".

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية. ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.