قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الوزارة صاغت برنامجا متكاملا تحت عنوان "الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك محاور متعددة، أهمها "الترويج والتنشيط" فهو محور رئيسي لجذب السياحة إلى مصر.

واستطردت: "كل حاجة بنقوم بيها في المعارض، تكون بتطبيق ما في هذا البرنامج، والحكومة بأكملها تعمل عليه، وهناك دعم سياسي كبير للوزراة لتطبيقه".

وأشارت إلى أن هناك تكاتفا كبيرا من القطاع الخاص في تنفيذ الإجراءات المختلفة بالبرنامج.