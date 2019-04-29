قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تعمل على الترويج للسياحة المصرية في العديد من المعارض العالمية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محور الترويج للمعارض السياحية بالخارج من النشاطات المهمة، لتواجد مصر بالخارج، "زمان مصر كانت موجودة في معارض كتيرة جدا لكن مكنتش المعارض تليق بمصر".

وتابعت: "لقينا إننا لازم نستخدم التكنولوجيا للترويج لنفسنا، وأي جناح بالمعارض الدولية بيكون عن طريق تعرف الشركات على بعضها وجزء آخر خاص بالزائرين".

واستطرد: "بنحاول نظهر قد إيه عندنا عراقة وفي نفس الوقت إزاي بنستخدم التكنولوجيا، واستخدمنا أيضا التكنولوجيا في الترويج للمتحف المصري الكبير لأن العالم كله أنظاره متجهة للمتحف المصري".

وأوضحت: "دايما فيه ركن خاص بالمتحف المصري الكبير وفي الركن الخاص بالمتحف عندنا هولوجرام عرضنا فيه مقتنيات الملك توت عنخ أمون، وبنعرضه بتكنولوجيا متطورة جدا".