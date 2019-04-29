دشنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكثفة بكافة المدن، لاتخاذ اللازم نحو ما أثير بالمحافظة من انتشار حشرة صرصور الليل، بناءً على تعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وانعقدت لجنة طارئة بالمديرية، برئاسة الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، لوضع الآليات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم إنه جرى التنسيق مع مديرية الزراعة نحو مكافحة حشرة صرصور الليل من المنبع نظرا لأن الموطن اﻷصلي لتلك الحشرة هو الحقول والمزارع ومخازن الغلال.

وأضاف أنه جرى تشكيل فرق من إدارة مكافحة ناقلات اﻷمراض لشن حملات مكثفة لمكافحة حشرة صرصور الليل داخل الكتل السكنية باستخدام مبيدات الصحة العامة المسجلة والموصي بها من منظمة الصحة العالمية عن طريق تشغيل أجهزة الضباب والرزاز وتشغيل مواتير الرش اﻷرضي والرشاشات الظهرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار تلك الحملات حتى القضاء على تلك الحشرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحشرات لا تشكل خطورة، قائلا للمواطنين، "اطمئنوا حشرة صرصور الليل لا تنقل الأمراض".