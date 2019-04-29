قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصوريين، إن المصوريين الصحفيين تركوا الكاميرات الخاصة بهم، ورفضوا تصوير فريق الزمالك خلال مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي، بسبب تعدي حارس الفريق على أحد زملائهم بجريدة المصري اليوم.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المصور قدم بلاغا للنيابة، وطلبت الأخيرة تفريغ بعض المشاهد التي جرى تصويرها، واستدعاء اللاعبين اللذان حدث منهما الهجوم عليه، موضحا أن هاتف المصور الصحفي ما زال بحوزة لاعبي الزمالك حتى الآن.