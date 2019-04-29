أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص على الطريق الحر، أمام مدينة طوخ.

تلقى العميد فوزي عبدربة، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر ووجود مصابين.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، والنقيب مصطفى كامل، معاون المباحث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "276 ص و ج" ملاكي على الطريق الحر، اصطدمت بالسيارة رقم "3279 ق ن ع" ميكروباص من الخلف، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الثانية، فاصطدم بأحد المحلات على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارتين بينهم طفلة فى حالة حرجة، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.