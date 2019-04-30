عاجل| شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد في "كرايستشيرش"

قالت شرطة نيوزيلندا، إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، وتدعو المواطنين لتجنب المنطقة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وذكر موقع "nzherald"، أنه تم نشر طوق أمني حول منطقة نيوكاسل ونصح السكان بتجنب المنطقة، وذكر أحد السكان في شارع هارو القريب من المكان بأنه كان هناك وجود كبير للشرطة.

ونقل الموقع عن شاهدة عيان حاولت سؤال ضابط شرطة، عما يحدث، وقال لها إنها ليست تدريبات، ولم يستطع أن يكشف لها أكثر من ذلك أو سبب انتشارهم بالمنطقة، وقالت السيدة، إن المكان مليء بسيارات الشرطة والكثير من رجال الأمن، مؤكدة أن هناك شيء ما يحدث.

وكرايستشيرش هي أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، وعاصمة إقليم كانتربيري، وتقع على الساحل الشرقي من الجزيرة الجنوبية، ووقع فيها الحادث الإرهابي الشهير الذي أودى بحياة 50 مسلما، مارس الماضي، أثناء آدائهم لصلاة الجمعة.