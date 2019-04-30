أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 24 يسجل 699 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، ثلاثة جنيهات، عقب زيادة قدرت بستة جنيهات، السبت الماضي.

وسجل عيار 24 من 699 جنيهًا مقابل 702 جنيه، وعيار 21 بـ 612 جنيها، و 18 بـ 525 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب 4896 جنيهًا.