قال محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جرى بدء البرنامج التدريبي "مدرستنا صحية بأيدينا" والمُمول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، لتدريب معلمي الأنشطة بالمدارس، من أجل توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه والصحة العامة والتغذية السليمة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان صادر اليوم، إلى أنه جرى عقد اجتماع مع مسؤولي التربية والتعليم، ومنظمة اليونسيف؛ لبدء تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يستهدف 20 مدرسًا من مسؤولي الأنشطة بمدارس "الصلعا، والصلعا المطورة، والشهيد أحمد جلال، وملحقة المعلمات، والباحثة البادية".

وأوضح "بدري"، أنه يجرى تدريب المشاركين على مهارات بناء الوعي، وكيفية تنفيذ أنشطة التوعية، ومهارات التواصل الفعال، وتصميم الرسائل التوعوية.