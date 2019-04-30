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"تموين الفيوم": ضبط 390 كيلو دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء

"تموين الفيوم": ضبط 390 كيلو دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء

وزير التعليم يستعين بـ"المتنبي" لصناعة واقع أفضل: "نحن البحر والسفن"

وزير التعليم يستعين بـ"المتنبي" لصناعة واقع أفضل: "نحن البحر والسفن"

بدء امتحانات صفوف النقل بالغربية.. وكيل "التعليم": لم نتلق شكاوى

بدء امتحانات صفوف النقل بالغربية.. وكيل "التعليم": لم نتلق شكاوى

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-4-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-4-2019 في مصر

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"حتيتة": الجيش الليبي يحارب الميليشيات في طرابلس بعيدا عن المدنيين

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