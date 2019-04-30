انتحر سائق بشنق نفسه، مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، مساء أمس، وذلك لمروره بحالة اكتئاب، وحرر المحضر اللازم، ويجري العرض على النيابة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة مطوبس، بلاغا من أهالي بقرية إبيانة، بانتحار "ع.أ"، 55 عاماً، سائق، شنق نفسه.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وجود أثار حبل حول رقبة السائق المنتحر، وبسؤال أهليته قرروا أنه كان يعاني من حالة اكتئاب حاد، لمروره بأزمة نفسية، ويتلقى العلاج، واكتشفوا انتحاره بدخول زوجته عليه الغرفة ورأته معلقا في حبل بسقف الغرفة.

وأقر ذويه عدم اتهام أحدا بالتسبب في وفاته، وتبين من أقوال جيران المتوفى أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بينهم ومعروف عنه مودة الجميع في القرية، وأسفرت تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، عن صحة ما جاء بأقوال ذويه وجيرانه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 3402 لسنة 2019، إداري مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد الشريف، مدير نيابة مطوبس، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة السائق المنتحر، والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.