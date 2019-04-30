أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إزالة 2478 حالة تعد على بحيرة المنزلة بإجمالي مساحات 26 ألفاً و897 فدانا، بالتنسيق مع أجهزة محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الثروة السمكية، مشددا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على البحيرة التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصادياً وسياحياً لصالح الشعب المصري.

وأوضح شعراوي، في بيان، إن البحيرة شهدت إزالة 602 حالة تعد بمحافظة الدقهلية على مساحة 4046 فداناً و356 حالة بمحافظة دمياط على مساحة 4882 فداناً و1520 حالة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 17 ألفاً و966 فداناً، مؤكداً الاستمرار في الاهتمام بالبحيرة والقضاء على التلوث بها وتعظيم الاستفادة منها كمصدر طبيعي للأسماك والاهتمام بالمناطق المحيطة بها لتكون مناطق لوجيستية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات المطلة على البحيرة لإزالة التعديات المطلوبة داخل البحيرة وعلى حرم البحيرة لتنفيذ الطريق الدائرى المطلوب حولها.

وأوضح شعراوي أن مشروع تطوير وتطهير بحيرة المنزلة من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، كونها من أهم البحيرات الطبيعية وأصلحها لتربية الأسماك، مؤكداً أن التعديات التي تم إزالتها ساعدت بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية لها.