بدء امتحانات صفوف النقل بالغربية.. وكيل "التعليم": لم نتلق شكاوى

يؤدي اليوم، طلاب صفوف الثاني والثالث الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، بمدارس محافظة الغربية، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وقال محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه يتابع سير عملية الامتحانات التي بدأت صباح اليوم، ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوي، مشيرا إلى أنه عقدا اجتماعا مؤخرا مع مديري الإدارات التعليمية الـ10 والموجهين لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، لضمان سير عملية الامتحان، وجرى التأكيد على مراجعة موقف المدارس من حيث جاهزية التشغيل، وعدم وجود مشكلات فنية تعوق إجراء الامتحانات.