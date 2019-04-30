"تموين الفيوم": ضبط 390 كيلو دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء

ضبطت حملة تموينية، بمحافظة الفيوم، 13 شيكارة دقيق مستودعات بإجمالي كمية تقدر بـ390 كيلوجرام دقيق، قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وفقا لبيان صباح اليوم.

تشكلت الحملة، تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس مجدي على جمعة، مدير عام تموين تطون، وضبطت 13 شيكارة دقيق مستودعات زنة الشيكارة 30 كيلوجرام، بإجمالي 390 كيلو دقيق قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بتطون.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 8203 جنح إطسا لسنة 2019م، كما حرر العديد من المحاضر الأخرى منها عدم الإعلان عن قائمة أسعار بالسوبر ماركت، والتجار التموينين، ومحلات دون تراخيص، ونقص وزن للخبز وعدم نظافة المخبر، وعدم إعطاء بون للمواطن، وأخطرت النيابة للتحقيق.