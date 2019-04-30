التعليم تختتم التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التصفية النهائية علي مستوي الجمهورية لمسابقة الأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة من خلال الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري) والتي أقيمت فى الفترة من (17ـ 19/4/2019) وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. من جانبه، قال أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية: إن هذه المسابقة تهدف إلي رفع الكفايات المهنية للإخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور الإخصائى مسئول الاتحادات الطلابية فى ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وإبراز دوره في رعاية ونمو القيادات الطلابية من أجل تحقيق التربية الديموقراطية، والتعرف علي دوره في تفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية لتحقيق جوانب النمو المعرفي والمهاري والوجداني لدي القيادات الطلابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الإخصائيين الاجتماعيين على مستوى المحافظات بما يسهم في رفع الكفايات النظرية والعملية وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في عصر يتسم بالتغيير المتلاحق وسهولة المعلومات وسرعة الاتصالات.

وأشار موسي إلى أن هناك عدة معايير لتحكيم المسابقة من خلال إجراء المتسابق دراسة علمية ميدانية قابلة للتطبيق بما يتناسب وطبيعة المرحلة الدراسية التي يعمل بها الإخصائي الاجتماعي مسئول الاتحاد وذلك من خلال اختيار إحدى المشكلات السلوكية التى تواجه الطلاب فى المرحلة الدراسية التى يعمل بها وتحديد دور الاتحادات الطلابية في مواجهتها، أو اختيار إحدى القضايا المجتمعية التى يمر بها المجتمع ودور الاتحادات الطلابية فى تنمية وعى الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة بتلك القضايا ودورهم فى التعامل معها، وتتضمن الدراسة العناصر التالية (المقدمة، ومشكلة الدراسة، والأهداف، والأهمية، والمفاهيم، والتساؤلات أو الفروض، والإجراءات المنهجية، والعينة، والنتائج، والتوصيات، وأوجه الاستفادة ودورها في التصدي للمشكلات الميدانية).

وأشار موسي إلى أنه تم تحكيم المسابقة من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات وأن نتيجة تحكيم المسابقة للمرحلة الابتدائية علي مستوي الجمهورية أسفرت عن فوز كلٍ من محمد عيد وهيب من محافظة دمياط بالمركز الأول، وغادة محمود محمد نعمت الله من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثاني، وعمر فتحي خليفة محمد من محافظة قنا بالمركز الثالث، وسيد محمد مرسي من محافظة أسيوط بالمركز الرابع، وسوزان محمد محمود حامد من محافظة الغربية بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية فاز كلٍ من راوية عبد المجيد محمد علي من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وإيمان أبو الفتوح عبد المقصود من محافظة القليوبية بالمركز الثاني، وهبة سعيد علي حسين من محافظة السويس بالمركز الثالث، وهالة إسماعيل الصغير علي من محافظة البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء رمضان علي من محافظة الفيوم بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الثانوية فاز كلٍ من وليد محمد عبد الحميد من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وداليا يوسف علي الزواوي من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، وأمل لطفي مغازي من محافظة البحيرة بالمركز الثالث، وهناء موريس أسعد مسعد من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وشريف رمضان محمد البقلي من محافظة الغربية بالمركز الخامس.