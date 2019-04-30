أضرب مجموعة من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى أسوان الجامعي، اليوم، عن جلسات الغسيل لنحو ساعتين اعتراضا منهم على عدم توفر الكبسولات العلاجية الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي في مركز الكلى المطور بالمستشفى.

واحتوت القيادات الأمنية غضب المرضى وذويهم وجرى التواصل مع الدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذي وفر مجموعة كبيرة من الكبسولات على سبيل السلف وردها عقب ورود الطلبية الخاصة بالمستشفى الجامعي.

قال أحمد محمد أحد مرضى الغسيل الكلوي، "منذ حوالي الشهر ولا يوجد أي كبسولات علاجية خاصة بأجهزة الغسيل الكلوي والحقيقة أن المركز الكلوي الجديد مميز ولكن لعدم توفر الكبسولات لجأ المرضى للامتناع عن الغسيل الكلوي ومع وصول القيادات الأمنية وقيادات المستشفى وجامعة أسوان وبحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان تم توفير مجموعة من الكبسولات لحين إحضار طلبية المستشفى الجامعي بعد أيام".

وأضاف: "وما نتمناه فعلا هو وصول الكبسولات في المواعيد التي أبلغونا بها خلال أيام حتى لا نتعرض للخطر".

وقالت نادية محمود، إنني منذ شهر ولا يوجد كبسولات لأجهزة الغسيل الكلوي ويتم عمل بديل من خلال محلول يدوي يتم تجهيزه يدويا في غسالات يدوية بطريقة بدائية غير مناسبة للأجهزة الحديثة مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم للمرضى وهو ما رأيناه في عدد من المرضى والذين ساءت حالتهم وأصيبوا بقيء أثناء جلسات الغسيل مع ارتفاع نسبة ضغط الدم في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المخ وأخطار تهدد الحياة.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفيات الجامعية بأسوان، إنه جرى الاتفاق مع الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، على توفير كبسولات للأجهزة لحين وصول الطلبية خلال الأيام القادمة وهناك تواصل مستمر مع الشركة الموردة ومع جامعة أسوان لتوصيل الطلبية في أسرع وقت خاصة في ظل الإجازات خلال الأيام الماضية.

على جانب متصل أنهى منذ قليل أيضا مرضى الفشل الكلوي بمستشفى كوم أمبو المركزي، إضرابهم عن جلسات الغسيل داخل وحدة الكلى الصناعي الملحقة بالمستشفى بعد مطالبتهم بحضور الأطباء لشفت الغسيل ووجود نقص في الأدوية مع عدم وجود مهندس ثابت لصيانة ماكينات الغسيل التي تتعرض للعطل بصفة دائمة.