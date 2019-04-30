قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه ناقشه مع رئيس الوزراء اهتمام القيادة السياسية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتوفير احتياجات الدولة، موضح أنها بدأ بالشركات والصناعات الاستراتيجية، مثل الغزل والنسيج والألمنيوم والنصر للسيارات وغيرها.

وأضاف المراغي، خلال احتفالية "عيد العمال" بحضور الرئيس السيسي: "أن من الصناعات الاستراتيجية التي لها أهمية كبيرة صناعة الدواء، خاصة الشركات المملوكة للدولة التي تقوم بدور اجتماعي، فهي تواجه منافسة غير متكافئة في السوق المحلي بسبب تهالك الآلات وقلة الموارد الخام، ونطالب بإنشاء هيئة متخصصة للإنتاج والرقابة والتسويق لمنع الاحتكار ومافيا الدواء".

وتابع: "كان لجهودكم المخلصة والبناءة نتائج إيجابية أدت إلى وضع مصر في مكانها الطبيعي بين دول العالم وحصلت على مقاعد متميزة في عضوية المنظمات الإقليمية والدولية".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما. واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات. يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.