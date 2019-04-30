يصدر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، العدد الأول من مجلة "ألوان من الفنون" مايو المقبل.

وقال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز، في تصريحات صحفية، إن إصدار المركز لهذه المجلة يأتي انطلاقا من الدور المهم الذي يقع على عاتق المركز، وستساهم المجلة إلى حد كبير في خلق حراك بحثي في مجالي الموسيقى والفنون الشعبية، وستسلط الضوء على أهم الأبحاث والمقالات في هذين المجالين من الفنون.

من ناحيته، أكد الباحث الدكتور محمد أمين عبدالصمد، المشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز، أن المجلة ستكون محل اهتمام الباحثين في مجال الفنون الشعبية والموسيقى، مشيرا إلى أن المركز سيبدأ في تلقي الأبحاث والمقالات والدراسات على الإيميل "aboamin234@yahoo.com".