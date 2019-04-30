قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى دائما أن يكون صادقا مع الشعب في جميع الإجراءات الإصلاحية المتخذة، موضحا أن إصلاح قطاع الغزل والنسيج فقط يكلف الدولة أكثر من 20 مليار جنيه، مردفا أن مستلزمات الإنتاج المستوردة تكلف مليارات الدولارات، وهو أمر لا يصح نهائيا، ويجب تصنيعها داخل مصر.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية "عيد العمال"، أن الإصلاحات تتم أيضا في كثير من القطاعات، مؤكدا أن كل فرد داخل أي قطاع هو مسؤول عن نجاح مصنعه، متابعا: "نجاح المصانع ينجح مصر ويغنى مصر وتستغنى مصر بدراعها".

ووجه السيسي كلمة للعمال: "ساعدونا في المرحلة القادمة بتفهمكم للإجراءات التي سنقوم بها خلال الفترة الجاية، مفيش إنسان هيضيع، بس عاوزين نبذل أقصى طاقة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات. يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.