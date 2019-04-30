وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لعمال مصر على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من أجل التقدم بمصر، قائلا إنه لا يوجد أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان الذي تُقدر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته؛ كركيزة أساسية لبناء المجتمع، مبينا أن جميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن حرص الدولة على الاحتفال سنويا بعيد العمال يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج؛ ويؤكد دورهم الوطني المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، مؤكدا أن العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوطن يتطلع دائما لثمرة جهد العامل المصري.

وتابع أن المصريون ضربوا المثل عبر العصور في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات من منطلق حرصهم على بناء وطنه، وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة والمجالات

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما. واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات. يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.